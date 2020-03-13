Все региональные законодательные собрания России поддержали внесение в Конституцию поправок, которые помимо прочего позволяют нынешнему президенту Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и снова баллотироваться на пост главы государства, передает ВВС.

На это у региональных парламентов ушло всего два дня — и это рекорд. Во время предыдущих изменений Конституции процесс занимал значительно больше времени.

До этого изменения в российскую Конституцию вносились трижды — один раз в 2008 году и два раза — в 2014. В каждом случае между утверждением документа Советом Федерации и завершением голосования в регионах проходило не менее двух недель.