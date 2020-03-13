21 и 22 марта 2020 года (суббота и воскресенье) будут закрыты для пассажиров все станции метрополитена от «Молодежной» до «Каменной Горки» включительно.

Это связано с необходимостью обеспечения безопасности движения поездов на Автозаводской линии при врезке стрелочного перевода примыкания соединительной ветки между второй и третьей линиями Минского метрополитена, сообщили в Минском метрополитене.

Временное закрытие участка метро связано с большим объемом работ. Основные работы по врезке стрелочного перевода будут выполняться с 1 часа 30 минут 21 марта по 5 часов 00 минут 23 марта 2020 года.

В метрополитене просят пассажиров заблаговременно планировать свои поездки по Минску 21 и 22 марта 2020 года с учетом закрытия участка метро от станции «Молодежная» до «Каменной Горки» включительно. И рекомендуют в этот период воспользоваться компенсационными маршрутами наземного общественного транспорта.