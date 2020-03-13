В Гомельском районе сапёры обнаружили большой арсенал немецких боеприпасов времён Великой отечественной войны, сообщает издание «Сильные Новости«.

Находка была сделана 10 марта в лесу вблизи деревни Шарпиловка.

Из-под земли достали более 3100 патронов, 120 ружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюли-детонаторы, 40 сигнальных ракет, 7 дымовых шашек «Оранж-80», карабин «Маузер К-98», минометную мину и составные части к оружию, сообщает пресс-служба МВД.

В тот же день в Хойникском районе обнаружили 29 боеприпасов: минометных мин, ружейных гранат, артиллерийских снарядов и взрывателей. Через несколько часов сапёры выехали в Брагинский район, где сельчанин в лесу наткнулся на снаряд. Рядом специалистами были найдены два артиллерийских снаряда, противотанковая и минометная мины.

Общая масса находок в тротиловом эквиваленте составила около 35 килограммов. Сапёры их вывезли в безопасное место и уничтожили.