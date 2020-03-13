В связи с переходом на летнее время Украины и стран Европейского союза в ночь с 28 на 29 марта Белорусская железная дорога совместно с железнодорожными администрациями Латвии, Литвы, Польши, России и Украины скорректировала расписание движения международных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе БЖД.

Например, поезд № 805 Минск — Вильнюс, который отправляется из Минска в 7:35 и прибывает на конечный пункт в 9:05, будет прибывать в Вильнюс в 10:05 (время отправления из Минска останется без изменений). Поезд № 806 Вильнюс — Минск, который отправляется из Вильнюса в 18:30 и прибывает в столицу Беларуси в 22:00, будет отправляться из Вильнюса в 19:30. Время прибытия в Минск останется прежним.

Поезд № 85/86 Киев — Минск, который отправляется из Киева в 21:09 и прибывает в Минск в 8:38, после перехода на летнее время будет отправляться из Киева в 22:07. Время прибытия поезда в Минск (8:38) и отправления его из столицы Беларуси (22:40) останется без изменений. В Киев поезд будет прибывать в 8:56.

Поезд № 136 Брест — Прага с 29 марта 2020 года будет отправляться со станции Брест-Центральный в 6:11 (до перехода на летнее время — в 7:11) и прибывать в Прагу без изменений, в 17:40. В обратном направлении поезд будет отправляться из Праги без изменений, в 10:23, и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00:01, начиная с 30 марта 2020 года.

Пассажиры, которые хотят совершить свои поездки из Минска в Прагу, могут воспользоваться поездом № 655 Минск — Брест отправлением со станции Минск-Пассажирский в 00:10 (прибывает на станцию Брест-Центральный в 3:48). При следовании в обратном направлении предусмотрены поезда: № 656 Брест — Минск (Брест-Центральный — 2:37, Минск-Пассажирский — 6:10), а также № 96 Брест — Москва (Брест-Центральный — 1:10, Минск-Пассажирский — 6:19).

С учетом перехода стран ЕС и Украины на летнее время и изменениями в графике движения международных поездов также скорректировано расписание отдельных поездов, курсирующих по территории Беларуси.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефону 105.