Известная белорусская телеведущая через социальные сети объявила о поиске

персональной ассистентки, которая проведет с ней весь рабочий день.

«Не обязательно делать то, что ты любишь. Важно любить то, что ты делаешь, – говорит Боровская. – Постулат близкий, уверена, каждому из нас. Когда я получаю какую-то работу, сразу нахожу в ней что-то для себя интересное – и мгновенно включаюсь.

Недавно «Danone Греческий» предложил мне поделиться опытом, знаниями и философией с нашими белорусскими девушками. И это невероятно здорово! 8 часов мы проведем вместе, побываем на ТВ-съемках, заглянем за кулисы телевидения, позавтракаем и поговорим по душам».

Заявки телеведущая принимает в «Инстаграме» до 13 марта. В этот же день она объявит о своем выборе.