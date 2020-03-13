Сын владельца обувного холдинга «Марко» Николая Мартынова опроверг информацию о его смерти и инфицировании коронавирусом.

В интернет начала распространяться информация о том, что обувной магнат и бывший сенатор Николай Мартынов скончался от заболевания коронавирусом в одной из больниц Минска. «ННВ» связались с сыном бизнесмена Павлом Мартыновым, который является директором фабрики «Сан-Марко».

— Информация о смерти отца не соответствует действительности, он лежит в больнице, но у него нет коронавируса, — рассказал Павел Николаевич.

Также чуть позже Министерство здравоохранения Беларуси назвало фейком информацию о смерти крупного белорусского бизнесмена.