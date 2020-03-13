«Минскводоканал» в ближайшие месяцы перейдет на новый способ обеззараживания воды. Об этом рассказала заместитель начальника производства «Минскводопровод» предприятия «Минскводоканал» Наталья Сазанова, передает агентство «Минск-Новости».

Вместо жидкого хлора будет использоваться гипохлорит натрия.

— На очистной водопроводной станции все строительно-монтажные работы закончены, сейчас идет наладка автоматизированных систем управления и работы всей системы в целом. Введение ее в работу — перспектива нескольких месяцев, — отметила Н. Сазанова.

Это позволит повысить органолептические свойства воды. Запах хлора должен перестать беспокоить горожан. А пока он чувствуется, специалист посоветовала, как от него избавиться — использовать обычный кувшинный фильтр или оставить воду на день в емкости, за это время запах улетучится.

— Не бойтесь пить воду из-под крана, — сказала Н. Сазанова. — Мы контролируем качество воды на источнике водоснабжения и у потребителя. И на сегодня не выявлено загрязнений. Бывают единичные случаи обращения граждан, они, как правило, связаны с проведением регламентных работ. Для нас это инцидент, в котором мы должны разобраться, чтобы понять проблему и принять меры.

Говоря о потенциальном загрязнении воды от труб, по которым она поступает в квартиры, специалист заверила, что проводимый предприятием контроль показывает, что никакого влияния на качество воды они не оказывают. В кране потребителя она соответствует всем нормам. А чтобы на стенках водопроводов не накапливались отложения, регулярно проводится промывка сетей. Как правило, эти работы производят ночью, чтобы минчане не оставались днем без воды.

При этом представитель «Минскводоканала» не считает бутилированную воду равноценной альтернативой воде из-под крана.

— Помимо того что вода должна соответствовать установленным параметрам по безопасности, она должна быть физиологически полноценной. В ней должно быть определенное количество микро- и макроэлементов, которые человек получает именно с питьевой водой. Бутилированная вода, как правило, не содержит необходимый объем калия, кальция, магния, — отметила Н. Сазанова. — Мы не проводим такой глубокой очистки от этих элементов. По сути, в Минске часть воды вообще подается без какой-то дополнительной очистки, она абсолютно соответствует всем нормам. В южной части города проходит через станции обезжелезивания, где просто убирается избыточное содержание железа.