Минский проект Cinemascope попал в рейтинг самых лучших артхаусных кинотеатров Европы 2020 года, по версии путеводителя для туристов Spotted by Locals.

«Если вы участвуете в независимых кинофестивалях и арт-хаусах, Cinemascope — это лучший проект, который стоит посетить в Минске. Существует два типа программ: стандартная со всеми фильмами, демонстрируемыми в кинотеатре «Ракета» (один из старейших кинотеатров, построенный в 1958 году после космического полета Юрия Гагарина) и специальные программы», — говорится в аннотации рейтинга.

Как говорится на сайте Spotted by Locals, «даже если у вас очень плотная повестка дня в Минске, всегда неплохо провести дождливую ночь в Cinemascope. Фильмы всегда показываются на языке оригинала с русскими субтитрами — выберите подходящий для вас. Кроме того, вы можете посетить показы, предшествующие/сопровождаемые беседами с режиссерами фильмов».

В перечне Spotted by Locals представлены 59 «самых красивых и уютных кинотеатров Art House» разных европейских городов — в алфавитном порядке. Минский Cinemascope — единственный проект, а не кинотеатр, попавший в путеводитель.

Дело в том, что с 1 октября 2019 года проект Cinemascope прекратил свою работу в малом зале кинотеатра «Ракета». «К сожалению, наше видение того, как должна строиться репертуарная политика данной площадки, не устраивает руководство УП «Киновидеопрокат», в ведении которого находится кинотеатр», — объяснили в своем обращении авторы проекта.

В 2019 году проекту Cinemascope исполнилось 10 лет. Первое время показы шли в Доме кино, потом в «Победе», «Центр-видео», в кинотеатре «Ракета». Сегодня проект Cinemascope продолжает существовать и организовывает показы на разных площадках Минска.