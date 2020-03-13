Лучший футболист Беларуси ХХІ века Александр Глеб: триумф и драма в 20 фотографиях

Полузащитник Александр Глеб повесил бутсы на гвоздь. Единственный в нынешнем веке белорусский футболист, поигравший в суперклубах, поставил точку в игровой карьере. «Солидарность» вспоминает, как всё начиналось, продолжалось и заканчивалось.

Александр Глеб 10 лет занимался футболом в школе минского «Динамо». Но первый профессиональный контракт подписал с борисовским БАТЭ.

И в 1999-м хавбек (на фото – слева) стал чемпионом Беларуси.

Но в наших палестинах Александр Глеб не задержался. Уже в 2000-м он подписал контракт с клубом бундеслиги. Главный тренер «Штутгарта» Феликс Магат рассмотрел в белорусе будущую звезду…

Техничный и умный игрок не обманул ожиданий тренера. Вскоре Глеб стал лидером «Штутгарта».

Кстати, в Германии в то же время подавал надежды брат Александра Вячеслав. Но Глеб-младший до уровня старшего подняться не сумел.

Белорусом заинтересовались топ-клубы. В 2005-м Александр Глеб подписал контракт с лондонским «Арсеналом».

Это было стопроцентное попадание. «Канониры» и Глеб словно были созданы друг для друга, а Арсен Венгер виделся идеальным тренером для белоруса.

В премьер-лиге Александр тоже показал себя с наилучшей стороны. Именно благодаря ему многие поклонники футбола по всему миру узнали о существовании Беларуси.

Параллельно Александр Глеб знакомится с певицей Настей Косенковой из группы «Топлесс» и вскоре становится её мужем. Этот союз продержался 7 лет, но в итоге пара распалась.

В 2002-2008 гг. Александр Глеб 6 раз признавался лучшим футболистом Беларуси. Казалось, он надолго зарезервировал этот титул за собой…

Но в 27 лет футболист принял решение, ставшее роковым. Хотя поначалу все выглядело просто идеально: Александр перешел в сильнейший на тот момент клуб мира – «Барселону».

Но сходу получить стабильное место в основном составе каталонцев не получилось. Вместо того, чтобы доказывать свою состоятельность на поле, игрок стал ссориться с тренером Пепом Гвардиолой.

В результате Александру удалось подержаться за Кубок европейских чемпионов. Но потом его отдали в аренду «Штутгарту».

С этого момента начались скитания по клубам, мягко говоря, не первой величины: английский «Бирмингем», немецкий «Вольфсбург», российские «Крылья Советов»…

А в 2012-м Глеб вернулся в БАТЭ. В первый раз, но далеко не последний…

Потом был период, когда Александр «челночил» между Борисовом и Турцией, играя то там, то тут…

В итоге футболист все-таки осел на Родине, чему в немалой степени поспособствовало знакомство со Светланой Губаревич. Вскоре они сыграли свадьбу и стали счастливыми родителями.

Но на футбольном поле звезда Глеба клонилась к закату. На поле он выходил всё реже и реже.

В 2019-м хавбек перешел в «Ислочь», которая относится к Минскому району, и сыграл за эту команду свои последние матчи.

А в марте 2020-го Александр Глеб официально объявил о завершении игровой карьеры.