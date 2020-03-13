УЕФА 17 марта в связи с пандемией коронавируса планирует объявить о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Их финальные раунды могут пройти в формате одного матча вместо традиционных двух — дома и в гостях.

Игры будут проходить или на нейтральном поле, или на стадионе одной из команд по результатам жеребьевки, передает Tribuna.

Команды же, вышедшие в полуфинал, могут сыграть в мини-турнире.

Из-за коронавируса уже был перенесен ряд матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, несколько игр прошло без зрителей.