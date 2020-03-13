Италия лидирует по числу заболевших COVID-19 в Европе. По состоянию на вечер 12 марта в стране насчитывалось 12839 пациентов с коронавирусом, что на 2249 человек больше, чем днем ранее.

Число жертв COVID-19 в Италии превысило тысячу человек: за последние сутки (по данным на вечер четверга) скончались 188 заболевших.

В стране приняты еще более строгие меры, заставляющие население оставаться дома. Школьные занятия прекращены вот уже несколько дней — мера, к которой прибегают все больше стран. Среди последних — Польша и Ирландия. Власти объявили о закрытии учебных заведений на ближайшие недели.

Там, где это возможно, обучение будет проводиться онлайн или дистанционно. Закроются и культурные учреждения.

Аналогичные шаги уже предпринимаются в Испании, которая переживает одну из самых страшных вспышек болезни в Европе. Целая армия рабочих обеззараживает поезда и автобусы, но вирус стремительно распространяется. Проник он даже в самое сердце испанского правительства, несколько членов которого были инфицированы.