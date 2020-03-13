Белорусы создали на сайте “Удобный город” петицию в Минздрав страны с требованием срочно закрыть школы и другие учебные заведения на карантин.

Авторы петиции считают, что “Минздрав должен ввести эти меры как можно скорее”. За введение карантина уже подписались 1888 человек.

“Промедление может привести к заражению населения, а также огромным финансовым потерям. Италия уже поплатилась за медлительность”, — утверждают граждане.

В списке требований:

1. Ввести обязательное тестирование на коронавирус всех, кто прилетает из таких стран Европы как Германия, Испания, Швейцария, Франция, Дания, Норвегия, Австрия и, разумеется, Италия. Возможно из всех стран ЕС.

2. 14-дневный карантин всем приезжающим из ЕС.

3. Запрет массовых мероприятий более 1000 чел.

4. Закрыть все школы и университеты.

5. Ввести спецмеры в торговых центрах, ограничить их работу.

6. Включить оповещение в транспорте о мерах по нераспространению вируса.

7. Дезинфекция транспорта и торговых центров.

8. Масочный режим всем работникам торговли и сервиса.

9. Рекомендации всех компаниям — перевод на удаленную работу.

Министерство образования выпустило 11 марта заявление, что в Беларуси школы не будут закрываться из-за коронавируса. Потому что такой необходимости нет.

!2 марта Минздрав Беларуси подтвердил 21 случай коронавируса. Как говорится на сайте Министерства здравоохранения Беларуси, новые случаи коронавируса выявлены у пациентов, которые до этого уже были изолированы, но тесты у них еще показывали отрицательный результат. До изоляции заразными для людей они еще не были.

При этом Министерство здравоохранения Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий. Об этом 12 марта заявил глава ведомства Владимир Караник после встречи с президентом страны. Он также призвал граждан, которые приезжают из-за границы, особенно из неблагоприятных стран, сдать тест на коронавирус, ограничить свои контакты и не посещать пожилых родственников.