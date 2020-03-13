Концерн «Белнефтехим» ожидает, что в марте суммарный объем поставок танкерной нефти в Беларусь составит около 570 тыс. тонн, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

«При благоприятных технических условиях в марте поставки танкерной нефти составят порядка 570 тыс. тонн, в том числе 320 тыс. тонн через Клайпеду и 250 тыс. тонн через Одессу», — сказал Тищенко.

Как сообщалось, в середине февраля концерн «Белнефтехим» сообщил о покупке 160 тыс. тонн российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве. 4 марта, первый из двух танкеров прибыл в порт Клайпеды, 7 марта нефть стала поступать на «Нафтан» в Новополоцке.

BNS накануне сообщило, что в воскресенье в Клайпеду прибудет третий в этом году танкер с сырьевой нефтью для Беларуси. Кроме того, в марте Беларусь планирует доставить через Клайпеду еще два таких груза. По неофициальным данным, эта нефть также будет из России.

«Таким образом, в марте через Клайпеду ожидается поставка 4 танкеров общем объемом 320 тыс. тонн», — резюмировал Тищенко.

Как сообщалось, в феврале через Клайпеду Беларусь получила из Норвегии первый в этом году танкер альтернативной нефти. Нефть из Клайпеды до Новополоцка доставляет литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai.

Ранее также сообщалось, что в марте поставки нефти в Беларусь впервые начали пять небольших российских нефтяных компаний, которые суммарно поставят 208 тыс. тонн.

Нефтекомпании промышленно-финансовой группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева планируют суммарно поставить в марте 400 тысяч тонн нефти на белорусские НПЗ.

Поставки от крупных российских НК в Беларусь отсутствуют с начала года из-за спора о включении в цену премии поставщику.