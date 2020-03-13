В связи со вспышкой коронавируса, «Белавиа» отменяет порядка 70 рейсов в страны Европы, Азии и некоторые города России. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика, передает interfax.by.

В частности, отменяются рейсы на определенные дни в Баку, Ереван, Брюссель, Лондон, Будапешт, Франкфурт, Берлин, Ганновер, Мюнхен, Тбилиси, Алматы, Нур-Султан, Ригу, Вильнюс, Кишинев, Белград, Харьков, Женеву, Стокгольм, Хельсинки, Париж, Ниццу, Прагу, Таллин.

Отменена также часть рейсов в ряд городов России — Нижний Новгород, Калининград, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи.

Ранее «Белавиа» также информировала о приостановке полетов в Милан и Рим по 15 апреля включительно, а также до 31 марта отменила выполнение рейсов по вторникам и четвергам в Тель-Авив, оставив в расписании полеты только по воскресеньям. Кроме того, до 1 апреля отменены рейсы в Ашхабад.

Полный список отмененных на данный момент рейсов размещен на сайте авиаперевозчика. В пресс-службе «Белавиа» уточнили, что по мере развития ситуации с коронавирусом в мире данный список может в дальнейшем измениться.