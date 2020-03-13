В Беларуси до 6 апреля ограничивается проведение всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием, сообщает пресс-служба Минздрава.

Решение было принято на специальном совещании в Совете министров.

Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран.

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся!

Кроме того, с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

По последим данным, в белорусских больницах находится 21 пациент с коронавирусом.