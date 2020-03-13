Среди руин найден дворец и пирамиды. Данный район был заселен людьми в 750 году до нашей эры.

Археологи обнаружили в Мексике затерянную столицу королевства майя. Об этом сообщает Phys.org.

Сообщается, что группа ученых обнаружили находку во время раскопок на мексиканской ферме. Под местом раскопок под названием Лаканджа Цельталь предположительно находится крупный город. Ученые считают, что он является столицей королевства майя Сак Ци.

Находка располагается на территории юго-восточного мексиканского штата Чьяпас. Сообщается, что были обнаружены руины пирамид, дворца и церемониальной площадки для игры в мяч.

Также найдены монументы с описаниями ритуалов, сражений, мифического водяного змея и танца бога дождя. Данный регион впервые был заселен в 750 году до нашей эры, и активно использовался на протяжении тысячи лет.

Специалисты планируют составить карту города с помощью лидаров.