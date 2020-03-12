Вильнюсское городское самоуправление закрывает на пять недель все образовательные учреждения и публичные места развлечений, сообщает delfi.lt.

Мэрия сообщила, что, по указанию директора администрации Повиласа Подярскиса, сегодня было решено остановить все мероприятия в закрытых помещениях, в которых участвует более 100 человек.

Также с пятницы будет остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих мест развлечений.

С завтрашнего дня до конца каникул католической Пасхи закрываются все воспитательные и образовательные учреждения – детские сады, школы, университеты, отзываются все мероприятия, останавливается деятельность кинотеатров, спортклубов, прочих мест отдыха и развлечений.

Однако жителям рекомендуется «не забывать ходить гулять, заниматься спортом на улице, бывать на природе».

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что эти действия предприняты по результатам наблюдений за ситуацией в других странах, когда вирус, без принятия должных мер, распространялся внезапно.

«Хотя в Вильнюсе еще нет подтвержденных случаев коронавируса, мы прекрасно понимаем, что это лишь вопрос времени, ситуация изменится, поэтому мы не можем медлить, мы должны реагировать, чтобы защитить вильнюсцев, особенно самые уязвимые группы. Это сложные решения, неудобства и убытки понесем все мы, однако без них мы можем прийти к гораздо более тяжким последствиям», – утверждает Шимашюс.

Он призвал жителей столицы ценить работу медиков и беречь их, заявив, что «только от их терпения и здоровья будет зависеть, как нас затронет вирус».

В Литве, по последним данным, зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Под контролем медиков находятся свыше 6,7 тыс. человек, побывавших в зонах риска либо общавшихся с теми, кто оттуда приехал.