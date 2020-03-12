В Польше зафиксировали первый летальный случай от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Польское Радио».

Как сообщается, от коронавируса скончалась 57-летняя жительница города Познань.

Ранее сообщалось, что у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. У военного обнаружили коронавирус после поездки в Германию.

По состоянию на утро 12 марта, в мире официально подтверждены 126 104 случая заражения коронавирусом в 123 странах и территориях. Больше всего случаев зафиксировано в Китае — 80 793, из них 3169 летальные.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 12 462 случая инфицирования;

Франция — 2 284;

Испания — 2 277;

Германия — 2 078;

Швейцария — 652.

Меньше всего случаев заболевания среди европейских стран (по 1 инфицированному) — в Монако, Лихтенштейне, Андорре, Ватикане, Украине (город Черновцы).