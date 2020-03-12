Сегодня в 13.20 поступило сообщение о пожаре на территории ГСК-14 по улице Лынькова, 6.

На месте происшествия спасатели увидели горение двух гаражей на площади 20 кв.м, в каждом находился автомобиль. В двух рядом расположенных гаражах произошло повреждение перекрытий на площади 40 кв.м., сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, в гараже проводили сварочные работы, в результате чего произошел взрыв газовоздушной смеси, а затем и пожар. Повреждено три автомобиля (в гаражах и рядом стоящий) и три гаража. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работает спецтехника и кинологическая служба МЧС.