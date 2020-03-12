Гродненские оппозиционеры отказались от массовой акции на День Воли из-за коронавируса.

Об этом сообщил в Facebook зампредседателя Партии БНФ Вадим Саранчуков. Организаторы планировали провести праздник 21 марта в Коложском парке с организацией точек общепита, торговыми и детской площадками, выступлениями реконструкторов.

В 2019 году на концерт ко Дню Воли в Гродно пришло, по оценкам организаторов, более 4 тысяч человек.

Однако сейчас они решили отказаться от празднования Дня Воли-2020 в формате массовой акции.

Вместо этого жителям города предлагают запасной вариант в виде квеста, который не предусматривает централизованного массового сбора людей в одном месте.