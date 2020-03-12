Сегодня утром в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома поступило сообщение о том, что в здании Гомельского областного суда, расположенного на ул. Кирова в Гомеле, заложено взрывное устройство, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Незамедлительно к месту происшествия прибыли наряды органов внутренних дел и другие экстренные службы. Было эвакуировано 27 человек.

В целях безопасности были приняты меры по оцеплению здания и близлежащей территории. Часть улицы Кирова перекрыта сотрудниками ГАИ.

В настоящее время специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 внутренних войск МВД Республики Беларусь осмотрели и проверили помещения здания. Саперно-пиротехническая группа закончила проверку. Взрывное устройство не обнаружено.

Гомельский областной суд работает в штатном режиме. Движение по ул. Кирова возобновлено.