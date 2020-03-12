Общепринятая теория формирования спутника предполагает сильное столкновение земли с Луной.

В Университете Нью-Мексико опровергли популярную теорию возникновения Луны. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые провели высокоточные измерения изотопного состава пород из разных образцов с Луны. Были исследованы базальты, анортозиты, нориты и вулканическое стекло.

Оказалось, что Земля и ее спутник достаточно сильно различаются по составу изотопов. Их состав разнится в зависимости от типа породы. А состав изотопов кислорода из глубин лунной мантии сильно отличался от состава изотопов кислорода на Земле.

Это опровергает гипотезу возникновения спутника благодаря столкновению Земли с другой планетой — Тейей. Новые данные предполагают, что это столкновение не было настолько сильным.

Тейя сформировалась на большем расстоянии от Солнца, чем Земля. Ее породы частично сохранились в глубинных недрах Луны. Это указывает на то, что модели сильного столкновения могут быть ошибочными.