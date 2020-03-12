Президент США Дональд Трамп запретил въезд в США из стран Шенгенской зоны. Об этом он заявил во время обращения к нации, сообщается на сайте Белого дома.

Запрет вступит в силу 13 марта и будет действовать 30 дней. Он не коснется американцев, которые возвращаются из стран Шенгенской зоны.

Также запрет не будет распространяться на поездки из Великобритании и грузовые перевозки.

В своем обращении к нации Трамп отметил, что европейские страны не предприняли должных мер предосторожности и не ввели запрет на въезд из Китая и других очагов распространения коронавируса, в результате чего приезжие из Европы стали распространять коронавирус в США.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией.

Вторым по величине очагом распространения коронавируса в мире в последние недели стала Италия. Там коронавирус обнаружили у более чем 12 тысяч человек, умерли 827 человек.

В США, согласно последним данным, более 1200 заболевших коронавирусом.