Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами. Об этом он рассказал в ходе спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, компания Ходорковского была замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. При этом он подчеркнул, что личное участие главы ЮКОСа в организованных убийствах не доказано, однако сами убийства, совершенные в том числе сотрудниками службы безопасности компании, «имели место быть» и доказаны.

«Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что так не бывает», — высказал свое мнение Путин. Он добавил, что, несмотря на недоказанность его связи с убийствами, правоохранительные органы выявили другие факты его противоправной деятельности, поэтому он получил «соответствующий срок».

В том же интервью российский лидер назвал бывшего главу ЮКОСа жуликом.

В феврале Апелляционный суд Гааги постановил обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года. Министерство юстиции России выразило намерение обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.

Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии.

В декабре 2015-го на родине его обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц. Бизнесмен свою причастность к этому отрицает. Летом 2019 года в рамках третьего дела ЮКОСа началось расследование хищения акций компании во время приватизации и легализации похищенного имущества и денег, полученных от его продажи.