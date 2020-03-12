Министерство образования приняло постановление от 3 марта 2020 года № 16 «Об определении отметок, приравниваемых к неудовлетворительным». Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале.

Согласно ему, такими отметками по результатам централизованного тестирования и по результатам вступительных испытаний в учреждения высшего образования для лиц, поступающих для получения высшего образования I ступени, будут считаться:

— по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» – отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля – от 0 до 24;

— по первому предмету профильного испытания, определенному постановлением Минобразования от 30 июня 2015 года № 72, «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 19 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 24 баллов (включительно);

— по второму предмету профильного испытания «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 9 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 14 баллов (включительно).

Однако при наборе в учреждения высшего образования, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, а также на военные факультеты, а также по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» неудовлетворительными являются:

— отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

Для справки, абитуриенты, получившие хотя бы по одному учебному предмету отметку по результатам ЦТ, приравниваемую к неудовлетворительной, к участию в конкурсе на очную и заочную формы получения высшего образования не допускаются.

Также абитуриенты, получившие на вступительном испытании (или одном из его этапов) отметку 0, 1, 2 балла по десятибалльной шкале или отметку, приравниваемую к неудовлетворительной по стобалльной шкале, к следующему вступительному испытанию (этапу вступительного испытания), повторной сдаче вступительного испытания, участию в конкурсе на очную и заочную формы получения высшего образования по данной специальности в данном учреждении высшего образования не допускаются.