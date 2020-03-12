Президент Беларуси одобрил указ о поддержке развития электротранспорта. Он предусматривает ряд льгот для владельцев электромобилей. Указ еще не опубликован. Некоторые подробности сообщает «Пул первого».
Согласно документу владельцы электромобилей получат значительные преференции:
✅ освобождение от уплаты пошлины на допуск электромобилей к участию в дорожном движении;
✅ ставка НДС при ввозе электромобиля – ноль процентов;
✅ освободить от НДС зарядные станции;
✅ земельные участки для строительства зарядных комплексов – в аренду бесплатно;
✅ плата за парковку электромобилей в оборудованных местах – не взимается до 2026 г.