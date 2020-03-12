На данный момент в больницах Беларуси находится 21 человек с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса.

Об этом вечером 12 марта сообщил Минздрав.

«На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными — то есть вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда уже произошло инфицирование, но человек не является заразным. Тогда они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на третий день», — пояснили в пресс-службе.

«К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.

В Беларуси проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий. Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 10,5 тыс. тестов на COVID-19.

Минздрав еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам обязательно информировать специалистов в зонах пограничного контроля о том, что они побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, министерство призывает всех вернувшихся из-за границы по возможности первые 14 дней ограничить контакты с окружающими. В случае появления респираторной инфекции следует вызвать скорую помощь. При этом нужно обязательно сказать по телефону, какие страны посещали.

На утро 12 марта было известно о 12 зарегистрированных случаях коронавируса: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному. Сегодня был выписан из больницы первый вылеченный в Беларуси от COVID-19.