Казахстан не вводил ограничений на пребывание в республике граждан ЕАЭС, однако принято решение по сокращению рейсов по компании «Белавиа».

Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев, передает belmarket.by со ссылкой на Интерфакс.

«Идет ограничение рейсов, но это не касается граждан ЕАЭС. Сегодня было принято решение по сокращению рейсов по компании «Белавиа». У нас в неделю 10 рейсов было: по маршруту Нур-Султан — Минск было 6 рейсов — мы сокращаем до одного, Минск-Алматы с 4 до 1 сокращаем», — сказал Камалиев на пресс-конференции в четверг.

«У нас свыше 160 рейсов — Москва, Санкт-Петербург и другие города. (…) Практически все областные центры имеют у нас связи с РФ, поэтому никаких ограничений гражданам ЕАЭС нет, эти рейсы пока выполняются», — добавил он.