Из-за пожара из школы в Малиновке эвакуировали 902 человека

Столичные спасатели ликвидировали пожар в школе № 215 в Малиновке, сообщили в пресс-службе Минского городского управления МЧС, передает агентство «Минск-Новости».

Сообщение о том, что на ул. Слободской произошло загорание в учреждении образования, поступило сотрудникам МЧС утром 12 марта. К моменту прибытия на место происшествия бригады спасателей была проведена эвакуация 902 человек.

Пожар оперативно потушен. Огнем повреждено имущество на площади в 1 кв. м в подсобном помещении.

После того, как пожар уже был потушен, за помощью обратился завхоз школы. Он пытался самостоятельно справиться с пламенем до приезда сотрудников МЧС и надышался вредными испарениями. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» его доставили в больницу скорой медицинской помощи.

На данный момент устанавливается причина возгорания в школе. Предварительная версия – короткое замыкание.