Санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка «контактов второго уровня» проходят в Белгосуниверситете, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава, передает Sputnik.by.

В четверг в социальных сетях появилась информация о будто бы карантине на факультете международных отношений БГУ.

«В Белгосуниверситете проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка «контактов второго уровня», – заявили в пресс-службе Минздрава.

Группа студентов – речь о так называемых контактах второго уровня – госпитализирована в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID-19. «Заболевших среди студентов – нет. Университет работает в обычном режиме», – подчеркнули в министерстве.

На сегодня в Беларуси 12 заболевших коронавирусом – в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно.