Лучший белорусский футболист XXI века Александр Глеб, завершивший карьеру, ответил на вопрос корреспондента pressball.by о том, не было ли мысли помочь сборной страны, имеющей шанс пробиться на топ-турнир.

В Минске состоялся закрытый показ фильма «Наш HLEB», посвященного плеймейкеру.

— Каково было принять решение о завершении карьеры в год, когда сборная страны имеет реальный шанс выйти на топ-турнир? Его вашей карьере как раз не хватает.

— Знаете, если бы все сложилось по-другому, если бы сборная нуждалась во мне, наверное, я продлил бы карьеру. Но поскольку сложилось так, как вы знаете, я понял, что смысла нет ради этого продлевать и подписывать новый контракт. Принял решение, что хватит.