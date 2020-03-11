Бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин полностью признал вину, сообщает Sputnik.

В среду Верховный суд Беларуси продолжил рассмотрение данного дела в выездном заседании в суде Московского района Минска.

«Вину признаю в полном объеме. Вместе с тем, у меня есть сомнения в отдельных вопросах по квалификации моих действий, о чем я и ранее заявлял», — сказал Втюрин.

Втюрину предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса — получении взяток от представителей российских фирм и в подстрекательстве к даче взяток экс-главе «Белтелекома» Сергею Сиводедову. В материалах дела фигурирует сумма взяток в размере 190 тысяч долларов США.

Бывший замгоссекретаря обвиняется по двум эпизодам получения взяток, первый от Владимира Томченко, директора ООО «ТТ-Связьком» в 2015 году. Томченко также проходит обвиняемым пл данному делу — ему предъявлено обвинение в даче взятки Втюрину в размере девяти тысяч долларов США.

Также Втюрину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере от россиян Горбачева и Казанцева в сумме более 180 тысяч долларов.

Третий эпизод — это склонение Гобачева и Казанцева в даче гендиретору «Белтелекома» Сергею Сиводедову взятку в размере 15 тысяч евро.