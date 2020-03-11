Заместитель государственного секретаря США Филипп Рикер рассказал в интервью литовскому агентству BNS, что обрадовался интересу Беларуси к американской нефти.

“Мы рады, что Беларусь видит, что у нее есть выбор и другие энергетические возможности. Думаю, диверсификация энергоносителей — важный стратегический элемент”, — рассказал заместитель госсекретаря США.

Филипп Рикер поделился информацией, что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск было заявлено об интересе американских нефтяных компаний к белорусскому рынку.

“Это частные договоренности. Энергетические предприятия очень заинтересованы в белорусском рынке — они надеются, что это может быть ценно. Так что это действительно реальная возможность, которую подчеркнул и секретарь Майк Помпео во время визита в Минск в прошлом месяце”, — рассказал заместитель госсекретаря США.

При этом Филипп Рикер уточнил, что власти США не будут заниматься такими договоренностями с властями Беларуси. ”Существует свободный рынок”, — заявил американский чиновник. Заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии заявил, что подробности вероятных сделок должен предоставить Минск.

Ранее сообщалось, что 3 марта Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу. Среди прочих был затронут вопрос улучшения поставок в балтийском направлении. Глава государства рассчитывает получить дешевые кредиты США «на строительство этой несчастной трубы с Балтики».

А еще раньше первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой заявил 12 февраля, что Беларусь никаких контрактов во время визита госсекретаря США Майка Помпео не заключала.

«Никаких контрактов с американцами нет», — заявил вице-премьер.

В то же время, по сведениям американского издания Daily Beast, во время визита в Минск в февраля госсекретаря США Майка Помпео было подписано рамочное соглашение о поставках американской нефти в Беларуси.

В публикации отмечается, что соглашение подписали белорусская государственная нефтяная компания (возможно, речь идет о концерне «Белнефтехим») и нефтеторговая фирма из Северной Дакоты. Документ предусматривает покупку до 18 млн баррелей нефти (около 2,5 млн тонн) в США в 2020 году.