Власти Великобритании арестовали два особняка и квартиру в Лондоне, принадлежащие дочери и внуку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает polit.ru со ссылкой на «Русскую службу BBC».

Недвижимость арестовали весной 2019 года, тогда власти сообщали, что она связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.

11 марта судья Высокого суда Лондона разрешила раскрыть имена собственников, несмотря на их возражения. Ими оказались дочь Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость за более чем $100 млн, сегодня ее стоимость может быть намного выше.

Дома и квартира оформлены на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Бывший зять Назарбаева покинул страну в 2000-х годах. Его арестовали в Австрии и осудили по обвинению в убийстве двух банкиров. В 2015 году Рахат Алиев был найден мертвым в тюремной камере.

Адвокат Клэр Монтгомери, представляющая интересы собственников арестованного жилья, заявила на суде, что Рахат Алиев был разведен с Даригой Назарбаевой в 2007 году и потому не может иметь отношения к лондонской недвижимости, купленной после 2008 года.

По словам адвоката, дело притянуто за уши, а у следователей «абсурдно патриархальное представление о мире»: Назарбаева — самостоятельная женщина и способна заработать сама.

Монтгомери сообщила, что в NCA были предоставлены все документы о доходах и недвижимости Назарбаевой, однако агентство отказалась изучать представленные материалы и настаивает на публичном судебном разбирательстве.

Недвижимость арестовали по закону «О доходах неустановленного происхождения», по которому владельцы имущества должны объяснить британским властям источник своего состояния. Если собственники оспорят арест, то его отменят. Если они не смогут доказать происхождение средств, то имущество конфискуют и продадут на аукционе. Средства пойдут в британскую казну.