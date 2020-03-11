В этом году впервые в истории метеонаблюдений климатическая зима в Беларусь так и не пришла.

Впрочем, если одним теплая зима была по душе, то другие с нетерпением ждали снега, фотографировали распустившиеся раньше времени цветочки и с тревогой рассуждали о последствиях такой аномалии.

Подобное явление можно было наблюдать лет 30 назад. Но стоит заметить, что тогда климатическая зима хоть и на короткий срок, но пришла-таки в Беларусь.

Разобраться в том, чего же нам ждать от календарной весны и как влияет резкая смена климата на здоровье человека, окружающую среду и экономику, журналисту «Белновостей» помог начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

Начало календарной весны в Беларуси выдалось очень теплым, за первую треть марта среднесуточные температуры воздуха оказались на 6-9 градусов выше климатической нормы. В самые теплые дни максимальная температура воздуха на большей части территории достигала отметок +10 +15 тепла, были превышены рекорды максимальной температуры для отдельного дня.

Довольно теплая, но неустойчивая и с осадками погода ожидается в Беларуси в период с 10 по 13 марта, когда в ночные часы прогнозируется в основном 0, +5, днем от +6 до +13 тепла.

Однако во второй половине месяца ожидается понижение температурного фона за счет поступления более прохладных воздушных масс с северо-запада Европы. Ночные температуры перейдут на отрицательные значения (от 0 до -7 мороза), днем ожидается не выше +2 +10 тепла. Такой температурный фон примерно соответствует климатической норме для этого периода времени.

Согласно прогнозу Северо-Евразийского климатического центра, весна на большей части территории Европы (в том числе и в Беларуси) ожидается теплее обычного.

Какова вероятность наступления климатической зимы сейчас?

– Зима в климатологии – это устойчивый период с отрицательными среднесуточными температурами воздуха. Для марта характерно повышение среднесуточной температуры от первой декады к третьей (то есть в первой декаде более низкая температура, в третьей – наиболее высокая для месяца).

Переход средней температуры через ноль в сторону повышения осуществляется в среднем в юго-западной части Беларуси 9-15 марта, в центральной части республики – 16-20 марта, на северо-востоке страны – 21-23 марта.

Поэтому для марта нет ничего необычного в том, что в отдельные сутки среднесуточная температура может быть отрицательной. Но устойчивого периода с отрицательными среднесуточными температурами в Беларуси в ближайшее время не прогнозируется, так что и наступление климатической зимы сейчас маловероятно.

Как такое изменение климата влияет на природу и здоровье человека?

– Климат всегда менялся под воздействием естественных причин. Но его современное изменение по своей интенсивности не имеет себе равных, так как имеет антропогенную природу.

Последствия изменения климата, которые мы наблюдаем последние тридцать лет, всегда будут негативными, а не позитивными. Изменение климата отрицательно влияет на здоровье человека.

Опасные явления могут привести к гибели или проблемам со здоровьем. Длительное отсутствие дождей в теплый период года приводит к пожарам, что, помимо непосредственной опасности и уничтожения лесных экосистем, приводит к тому, что происходит загрязнение воздуха продуктами горения.

Это усугубляет воздействие промышленных и транспортных выбросов и приводит к обострению заболеваний органов дыхания. Устойчивые и продолжительные волны тепла летом приводят к обострению сердечно-сосудистых заболеваний и увеличению смертности.

Изменение климата способствует смещению границ распространения переносчиков клещевого энцефалита, что мы и можем наблюдать на территории Беларуси в данный момент.

Как рост температур влияет на экономику?

– Рост температур негативно сказывается на экономике: растет потребление тепла на кондиционирование, уменьшается долговечность зданий и сооружений ввиду увеличения числа внутрисуточных переходов температуры воздуха через ноль градусов (увеличение повторяемости циклов замерзания-оттаивания).