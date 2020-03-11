В Беларуси в 2019 году на производстве произошел 141 несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщила БЕЛТА начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Надежда Козловская.

В минувшем году также было зафиксировано 710 случаев тяжелого травматизма. В Минске за 2019 год на производстве погибли 16 человек и 139 получили тяжелые травмы. В текущем году в столице зафиксированы два смертельных случая на рабочих местах.

В 2018 году в организациях Беларуси в результате несчастных случаев на производстве погибли 144 работника и 700 человек получили тяжелые производственные травмы.