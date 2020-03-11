Совет Министров согласовал Министерству транспорта и коммуникаций создание учреждения «Государственная администрация водного транспорта». Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 9 марта 2020 года №137, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Решение принято в целях обеспечения доступности, повышения качества и безопасности услуг водного транспорта, а также выполнения международных обязательств Беларуси в области торгового мореплавания. Расходы на функционирование учреждения будут финансироваться за счет средств республиканского бюджета и иных источников в соответствии с законодательством.

Министерству транспорта и коммуникаций поручено до 1 мая 2020 года утвердить устав, структуру и штатное расписание, а до 1 ноября — принять меры по формированию имущественного комплекса учреждения.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.