В Беларуси из-за аномально теплой зимы перенесены сроки весеннего запрета на лов рыбы. Новые сроки установлены постановлением Минприроды №2 от 4 марта 2020 года, в среднем они смещены на 8-10 дней.

Так, запреты начнут действовать:

— в Брестской и Гомельской областях – с 12 марта по 18 мая,

— в Минской, Могилевской и Гродненской областях – с 22 марта по 30 мая,

— в Витебской области – с 31 марта по 8 июня.

В инспекции пояснили, что во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено.

Рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в абз. 7 подп. 109.3 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

На протяжении всего периода запрета рыбаки не могут пользоваться маломерными судами – не только для рыболовства, но и для других целей. Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы – щуку, судака, сома.