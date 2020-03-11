Спортсмен с коронавирусом ехал из Минска в Гомель поездом

11 марта стало известно про 12-й случай заражения китайским коронавирусом в Беларуси. По информации «Еврорадио», вирус привёз в Беларусь из Португалии 20-летний гомельский спортсмен Алексей З.

“Врачи ничего не говорят — закрыли в боксе на карантин”, — говорит парень.

На прошлой неделе Алексей З. в составе сборной Беларуси выступал на этапе Кубка мира по акробатике в португальском городе Майя. Команда вернулась на родину ещё 9 марта.

По прилёте в минский аэропорт Алексей сдал анализ и, поскольку чувствовал себя хорошо, поехал в Гомель поездом. Тем же поездом возвращались ещё 10 спортсменов из команды.

Парня и членов его семьи поместили в карантин в гомельскую больницу 10 марта — после того, как анализ дал положительный результат.

Ещё один белорусский участник соревнований, Артур Б., рассказал Еврорадио, что на карантин поместили всю сборную по акробатике, вернувшуюся из Португалии, — 21 или 22 человека.

Начальница национальной сборной по акробатике Анна Дудковская отказалась комментировать ситуацию: “За всеми комментариями обращайтесь в Министерство спорта”.

Из Португалии наши спортсмены привезли не только коронавирус, но и три медали: два серебра и бронзу. Медаль за третье место как раз таки завоевал Алексей З.

В Португалии на данный момент зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.