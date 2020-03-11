Сестра приговоренных к расстрелу Ильи и Станислава Костиных обратилась к Лукашенко

Анна Костева – сестра осужденных к смертной казни Ильи и Станислава Костевых – создала в интернете петицию с просьбой помиловать ее братьев.

10 января Могилевский областной суд на выездном заседании в Черикове вынес смертный приговор Илье и Станиславу Костевым за жестокое убийство учительницы.

7 марта Анна Костева разместила в интернете петицию, где она обращается к Александру Лукашенко с просьбой помиловать ее братьев. В тексте обращения Анна говорит, что склоняет голову перед родными и близкими убитой, но просит главу государства проявить милосердие и не лишать ребят жизни.

«Они ещё совсем молоды – им 19 и 21. Так получилось в нашей нелёгкой жизни, что мы были вынуждены слишком рано повзрослеть, практически росли без родителей, часто терпели нужду и лишения. Илью и Станислава надолго разлучали с семьёй и они, к сожалению, не получили должного образования, любви и тепла. Как могла, я заботилась о них, а они помогали мне растить детей. Утрата двух близких людей будет для меня невосполнимой, болью на всю мою оставшуюся жизнь», – отмечает Анна.

«Александр Григорьевич, прошу Вас как Президента нашей страны, как любящего отца своих сыновей – пощадите моих братьев, не лишайте их жизни, дайте им единственный и последний шанс осознать совершенное ими, покаяться в содеянном, а мне возможность хотя бы изредка видеться с ними, с живыми», – говорится в обращении.

По состоянию на утро 11 марта ее подписали уже 198 человек.

47-летняя учительница из Черикова Наталья Кострица была убита 10 апреля 2019 года в собственном доме. По версии гособвинения, между братьями и их бывшей учительницей был конфликт. В свое время женщина рассказала правоохранителям, что сестра братьев не выполняет должным образом свои родительские обязанности – молодая женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили на профилактический учет как находящаюся в социально опасном положении. Во время застолья дома пьяные братья вспомнили о своей неприязни к соседке – и пошли к ней разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее, а потом начали бить ножом.

Братья убили женщину, украли у нее компьютер и продукты, а затем подожгли дом жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Согласно следствию, Костины нанесли учительницы более 100 ножевых ранений.

Дело об убийстве в Черикове находилось на контроле Александра Лукашенко. Об сам глава государства рассказывал в интервью «Эхо Москвы»:

«У нас на контроле президента есть общественно значимые дела. Вчера мне докладывал председатель Верховного суда о рассмотрении этих дел. Вот одно из них. Два подонка, иначе их не назовешь – уже и разбои были, и наказывали их – убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детей их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А [учительница] защитила их и потребовала забрать из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили».