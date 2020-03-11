Ситуация с мировыми ценами на нефть сближает позиции России и Беларуси при переговорах о поставках нефти, считает премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

«Один из вопросов, которые нам сегодня предстоит обсудить, это поставки энергоносителей. И я думаю, что та рыночная ситуация, которая есть сегодня с ценами на нефть, она сближает наши позиции и уменьшает те цифровые расхождения, которые есть сегодня», — сказал Румас на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Москве.

Между тем, Мишустин в ходе протокольной встречи акцентировал внимание на углублении интеграции в рамках договора о Союзном государстве.

Премьер-министр РФ рассчитывает, что интеграционный потенциал договора о Союзном государстве будет раскрыт в полной мере, что создаст благоприятные условия для развития экономики России и Беларуси.

«Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора, это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, и в конечном итоге, повысить благосостояние граждан России и Беларуси», — сказал Мишустин.

Премьер-министры Беларуси и России проводят переговоры на фоне системного нефтяного кризиса, который возник в двусторонних отношениях после попыток углубить интеграцию по инициативе российской стороны.

Провести эти переговоры премьеры договорились на прошлой неделе: в рамках телефонного разговора они условились «провести рабочую встречу по всем актуальным вопросам в ближайшее время».

Тогда Румас и Мишустин «обсудили тему интеграционного взаимодействия, а также подготовку к проведению заседания Евразийского межправительственного совета, который состоится 10 апреля 2020 года в Минске», отмечала пресс-служба белорусского премьера.

Также была обсуждена цифровая повестка ЕАЭС, которая направлена на повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни граждан союза.

Между тем, в двусторонних отношениях Беларуси и России на данный момент основной проблемой является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на НПЗ Беларуси, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям — «Роснефти» и «Газпром нефти».

Стороны не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. Белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Беларусь, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года, ведь, по данным «Белнефтехима», в настоящее время цена нефти из РФ для республики и так составляет 83% от мировой цены на нефть.