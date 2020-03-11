Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь 11 марта представил коллективу Белорусской государственной филармонии нового генерального директора, которым стал Александр Никита. Об этом сообщили в учреждении, передает агентство «Минск-Новости».

Вступая в должность генерального директора Белгосфилармонии, А. Никита отметил, что для него главным источником вдохновения всегда были и остаются артисты.

– Мне понадобится ваша поддержка и на первом этапе – консультации всех солистов и всех без исключения сотрудников нашего коллектива. Вместе мы способны на самые яркие свершения, – добавил руководитель.

Новый гендиректор уточнил, что с коллективом предстоит проанализировать сложившуюся ситуацию, оценить свой потенциал, внимательно изучить опыт коллег из соседних государств и сделать правильные выводы в формате планов, включая долгосрочный, чтобы они впоследствии выразились в конкретных проектах и принесли ожидаемый эффект.

А. Никита в 2002 году с отличием окончил Минское государственное музыкальное училище по классу альта, 2007-м – Белорусскую государственную академию музыки. Он также окончил Институт государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь (специальность «Государственное управление и идеология»).

В 1998-2000 годах являлся артистом оркестра Дагестанской государственной филармонии им.Т.Мурадова, в 2003-2007 годах – заслуженного коллектива Президентского оркестра Республики Беларусь. Затем стал артистом оркестра Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», в 2008-2018 годах был заместителем директора ансамбля, а по 2020-й – директором.