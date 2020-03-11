Звезда белорусского покера Никита Бодяковский выиграл турнир $50,000 NL Hold’em серии partypoker LIVE MILLIONS Super High Roller, которая проходит в настоящее время в Сочи.

В турнире, продолжавшемся два дня, зарегистрировались 45 игроков. Каждый из них внес вступительный взнос в 50 тысяч долларов. Призовой фонд составил 2,25 млн долларов.

Белорус закончил первый день лидером по количеству фишек. Он же стал и окончательным победителем, выбив в последней раздаче Артура Мартиросяна из России.

В итоге наш соотечественник взял 765 тысяч долларов призовых. Его общий выигрыш в «живом» покере за все время составил после этой победы 26,9 млн евро. Он на 16 месте в мировом рейтинге.

Тем временем, возможно, это не последний успех белоруса, специализирующегося на турнирах с крупным взносом, в Сочи. Серия partypoker LIVE MILLIONS Super High Roller продолжается.

* * * * * * * * *

Информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, зачастую источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».