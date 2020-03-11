Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает Беларусь важным стратегическим партнером России и нацелен на развитие интеграционного потенциала двух стран.

Об этом он заявил сегодня на встрече в Москве с белорусским коллегой Сергеем Румасом, передает «Росбалт».

Как указал российский премьер, Беларусь — союзник и стратегический партнер РФ, к тому же 8 декабря 2019 года исполнилось 20 лет Договору о создании Союзного государства.

«В новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный, интеграционный потенциал договора. Это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Беларуси», — уверен Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабмина РФ.

При этом российский премьер напомнил, что «Беларусь — ведущий внешнеэкономический партнер России на пространстве СНГ». Так, по его данным, «если сравнивать эти несколько лет, в 2018 году товарооборот наш составил 35,6 млрд долларов, увеличившись на 9,6% по сравнению с предыдущим годом, и в 2019 году удалось стабилизировать показатели взаимной торговли на аналогичном уровне».

Причем, добавил Мишустин, «сокращение экспорта российских товаров практически полностью было компенсировано ростом поставок белорусской продукции на наш рынок — на 4,5%».

Более того, указал глава правительства, «Россия по-прежнему занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику, в январе — сентябре 2019 года они составили около 4 млрд долларов». «В Беларуси работает более 2,4 тыс. компаний с российским участием», — заметил Мишустин.

В связи с этим, убежден он, «важно действовать в контакте с белорусскими коллегами, оперативно сверять часы по всем актуальным вопросам».

Напомним, что в начале марта глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил об отказе Беларуси «интегрироваться» с Россией до решения нефтяных вопросов. На его взгляд, нет смысла работать над «дорожными картами» по интеграции Беларуси с Россией, пока не будут решены нефтяные вопросы.

«Давайте… решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать», — предложил Макей.

Как сообщалось ранее, сегодня в Москве премьер-министры Беларуси и России проводят переговоры на фоне системного нефтяного кризиса.