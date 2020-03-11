МЗП и другие денежные доходы граждан за февраль 2020 года индексировать в Беларуси не будут.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что индексация – это корректировка величины не имеющих единовременного характера доходов физлиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения 5%-ного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По данным Белтата, индекс потребительских цен за февраль к прошлому месяцу составил 101% — то есть, не превысил 5%-ный порог.

МЗП с 1 января 2020 года была установлена в размере Br375 постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №582 и не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).