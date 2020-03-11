Матч чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», который должен был состояться сегодня, 11 марта, перенесен в качестве меры предосторожности. Клубы приняли такое решение после того, как стало известно о заражении коронавирусом владельца греческого «Олимпиакоса» Эвангелоса Маринакиса.

Тринадцать дней назад «Олимпиакос» встречался с «Арсеналом» на лондонском стадионе «Эмирейтс» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Маринакис тогда заходил в раздевалку хозяев, встречался с игроками и персоналом лондонского клуба. Последовав медицинским рекомендациям, «Арсенал» и «Манчестер Сити» почли за лучшее отложить матч, чтобы полностью оценить ситуацию и исключить риски, — информирует официальный сайт «МС».

Премьер-лига согласилась с тем, что игру лучше перенести на другую дату. В заявлении лиги также отмечается, что перенос других матчей АПЛ пока не планируется.