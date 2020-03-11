Беларусь привлечет в 2020-2025 годах внешний госзаем Кувейтского фонда арабского экономического развития для реконструкции городской клинической больницы № 3 Гродно под Гродненский областной клинический онкодиспансер.

Соответствующий указ № 89 подписал 10 марта президент Беларуси, сообщила пресс-служба главы государства.

Заем будет привлечен на 24 года. Его сумма составит 7,5 млн кувейтских динаров. Это около 57 млн белорусских рублей, или примерно 24,2 млн долларов.

«Глава государства одобрил проект кредитного соглашения и уполномочил на проведение переговоров и подписание документа Министерство здравоохранения», – поясняют в пресс-службе.

Кувейтский фонд арабского экономического развития уже реализовывал в Беларуси один проект.

Как сказано на сайте этого учреждения, 29 апреля 2002 года было подписано соглашение о предоставлении кредита для финансирования проекта реконструкции завода полиэфирных нитей на Светлогорском ПО «Химволокно».

Заем составлял 5,1 млн кувейтских динаров. Это около 17,4 млн долларов. Кредит выдавался под 4 процента годовых на срок 20,25 года с отсрочкой платежей на 4,25 года.

Также наша страна дважды упоминается в базе данных о грантах и технической помощи, предоставленных Кувейтским фондом – в 1993 и 2001 годах. Выделены были 100 тысяч динаров и 91,6 тысячи динаров соответственно.