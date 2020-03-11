Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение, заявил глава Минфина Эстонии.

Эстония объявила, что в стране начался экономический кризис, при чем ситуация резко ухудшилась в последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Мартин Хельме, передает ERR в среду, 11 марта.

«Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», — сказал министр.

Хельме отметил, что такой плохой «видимости» в экономике, как сейчас, никогда не было.

«Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте — двух недель. Первый вывод — такой плохой «видимости», как сейчас, в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца», — добавил Хельме.

По словам министра финансов Эстонии, западные страны сейчас оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.