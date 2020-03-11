Беларусь собирается привлечь в 2020-2025 годах заем МБРР в 100 млн евро на срок 14,5 года для финансирования инвестпроекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь».

Это следует из постановления Совмина от 9 марта 2020 года № 135. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале.

Им правительство одобрило проект соглашения о займе между Республикой Беларусь и МБРР в качестве основы для проведения переговоров.

Минобразования уполномочено на проведение переговоров по проекту, а также на подписание соглашения при достижении договоренности.

Для справки, МБРР – Международный банк реконструкции и развития – основное кредитное учреждение Всемирного банка. Членами являются 189 стран.