В Могилеве суд вынес приговор в отношении жителя микрорайона Чапаевка, известного местным как барон Ромка.

Мужчину обвиняли в сбыте метадона, а потому на скамье подсудимых рядом с ним находился покупатель наркотика. Все судебное слушание проходило в закрытом режиме, а вот приговор огласили в открытом.

По решению суда, главный фигурант уголовного дела признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Во-первых, за сбыт наркотиков, во-вторых, за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав, и в-третьих, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения повторно. Задержанию подозреваемого предшествовала оперативная разработка сотрудников.

Михаил Бедункевич, начальник управления ГУБОПиК МВД Беларуси: «В течение дня нами зафиксированы случаи сбыта не менее трем гражданам наркотиков указанным бароном. Преступная деятельность цыганского барона обратила на себя внимание в связи с его неоднократным сбытом наркотиков представителям криминального мира, так называемым преступным авторитетам, которые на постоянной основе приобретали, в том числе и для личного употребления, наркотические средства».

Кроме лишения свободы сроком на 12 лет, суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 8100 рублей, лишил его водительских прав, а также конфисковал у фигуранта два автомобиля. Что касается второго обвиняемого — покупателя наркотика, то его приговорили к 3,5 года лишения свободы.